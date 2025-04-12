علاج هشاشة الركبة باستخدام الخلايا الجذعية في أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن إنجاز تجربة سريرية مبتكرة بالتعاون مع شركة "سيلكولابز" السويدية للتقنيات الحيوية ومجموعة "برجيل القابضة" لاختبار كفاءة منتج "StromaForte" القائم على الخلايا الجذعية في علاج هشاشة العظام في مفصل الركبة.

أظهرت التجربة نتائج واعدة على صعيدي السلامة والفعالية، ما يمثل تقدما نوعيا في مجال الطب التجديدي وعلاج أمراض المفاصل التنكسية.

تهدف التجربة إلى تقييم القدرات التجديدية للخلايا الجذعية المتوسطة (MSCs) والمعروفة بدورها الفعّال في الحد من الالتهابات وتجديد الأنسجة التالفة.

وتُستخلص هذه الخلايا من متبرعين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، وتُحقن مباشرة في مفصل الركبة المتضرر لتعمل كوسيط بيولوجي يحفز الجسم على تفعيل آليات الاستشفاء الذاتي.

وقد أُجريت التجربة في كل من مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل، بقيادة الدكتور أسامة الشعار استشاري جراحة العظام والدكتور فيراباهو موثوسامي أخصائي جراحة العظام وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى أكتوبر 2024 وشملت إعطاء المرضى حقنًا موجهة باستخدام الموجات فوق الصوتية.

وأظهرت نتائج المرحلة الأولى من التجربة (المرحلة I/II) استيفاء الهدف الرئيسي المتعلق بسلامة العلاج وهو ما أكدته لجنة مستقلة لمراقبة السلامة.

وأفاد المرضى المشاركون بانخفاض ملحوظ في مستويات الألم وتحسن كبير في جودة حياتهم، حيث تمكنوا من الحركة براحة أكبر وممارسة أنشطتهم اليومية بسهولة دون تُسجيل أي آثار جانبية شديدة.

ولتقييم فعالية العلاج بشكل أدق، خضع المرضى لتصوير بالرنين المغناطيسي، وسيتم الكشف عن النتائج التفصيلية خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة" في أبريل الجاري.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة والصحة في دائرة الصحة - أبوظبي "إن نجاح هذه التجربة السريرية يعكس تطور الإمكانات البحثية والطبية في الإمارة ويؤكد التزامنا بترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في الرعاية الصحية".

وأضافت "من خلال التركيز على العلاجات الجينية والخلوية والتجديدية، نفتح آفاقاً جديدة لتحسين جودة حياة المرضى وتعزيز نتائجهم العلاجية".

يُذكر أن التجربة أُجريت بالتعاون مع خبراء من شركة "سيلكولابز" العضو في منظومة التكنولوجيا العالمية "هب71" في أبوظبي التي عملت جنباً إلى جنب مع دائرة الصحة ومدينة برجيل الطبية لتقديم هذا العلاج المتطور للمرضى في الدولة.

من جهته، قال بيتر إكستيدت، الرئيس التنفيذي لشركة "سيلكولابز": "تمثل هذه التجربة إنجازاً مهماً في مساعي أبوظبي لترسيخ ريادتها العالمية في مجال الطب التجديدي. ونحن فخورون بتقديم حلول علاجية قائمة على الخلايا الجذعية تسهم في تحسين حياة مرضى هشاشة العظام في الركبة بالشراكة مع منظومة صحية تحتضن الابتكار وتدفع حدود التقدم الطبي".

بدوره، قال البروفيسور خالد مسلم، مدير الأبحاث الطبية في مجموعة برجيل القابضة "إن النتائج الواعدة لتجربة StromaForte تؤكد على الدور المتنامي لقطاع التكنولوجيا الحيوية في أبوظبي وتفتح المجال أمام علاجات غير جراحية أكثر أماناً وفعالية للمصابين بهشاشة العظام".