شرطة دبي تعزز أداء السلامة المرورية

دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعميد سلطان العويس، مدير مركز شرطة القصيص رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالنيابة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والرقابة، وعدد من مديري مراكز الشرطة، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور وعدد من الضباط.

وأكد اللواء خليل المنصوري، خلال الاجتماع على الدور الرئيسي الذي تلعبه الإدارة العامة للمرور في ضبط الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة على الطرقات، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية في خفض معدلات الحوادث، ومؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان، مشيداً في الوقت ذاته بجهود التوعية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والشركاء من الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

واستمع اللواء خليل المنصوري والحضور في بداية الاجتماع إلى شرح قدمه العميد جمعة بن سويدان، حول إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها مقارنة بمعدلات عدد السكان في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن معظم وفيات حوادث السير تتمثل في الانحراف المفاجئ، والإهمال وعدم الانتباه، وعدم ترك مسافة كافية، والدخول في الشارع قبل التأكد من خلوه.

حملات وفعاليات

أوضح العميد جمعة بن سويدان أن الإدارة العامة للمرور قامت بتنظيم حملتين توعويتين في الربع الأول من العام الجاري وتنفيذ 55 محاضرة توعوية بلغ عدد المستفيدين فيها 18 ألفاً و632 مستفيداً، أما على صعيد الفعاليات فقد شاركت الإدارة العامة للمرور في 199 فعالية في الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد المواكب في الربع الأول من العام الحالي 104 مواكب.

وفيما يتعلق بالمعهد المروري فقد قام بعقد 7 دورات وورش عمل داخلية في الربع الأول من العام الجاري وبلغ عدد المستفيدين منها 78 مستفيداً، كما قام المعهد بتنفيذ 8 دورات خصم للنقاط المرورية استفاد منها 33 مستفيداً في الربع الأول من العام الجاري، ودورتين لحراس الأمن استفاد منها 67 مستفيداً من 15 جهة.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة الربع سنوية ضمن جدول زمني يشمل جميع الإدارات العامة بحضور القائد العام لشرطة دبي، الأمر الذي يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات كل حسب اختصاصه والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، وتساهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية والوقوف على مدى نجاح تلك الخطط من واقع تلك الأهداف المحققة.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن اللواء المنصوري جهود الإدارة العامة للمرور في تحسين مؤشرات السلامة على الطرق، داعياً إلى استمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والتطوير المستدام، بما يدعم مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم في مجال السلامة المرورية.