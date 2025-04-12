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الإمارات وهولندا تعقدان الجولة الرابعة من «المشاورات السياسية»

لانا نسيبة ومارسيل دي فينك وأميرة الحفيتي عقب الاجتماع (وام)
13 ابريل 2025 01:02

أبوظبي (وام)

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عُقدت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا بمدينة لاهاي بتاريخ 9 أبريل 2025، برئاسة معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومارسيل دي فينك، المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الهولندية.
 وتناولت المشاورات سبل توطيد العلاقات الثنائية العميقة بين البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، مع التركيز على التعاون الاقتصادي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي، والمياه والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي. وأشار الجانبان إلى النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي شهد ارتفاعاً تجاوز نسبة 20% خلال عام 2023، بالإضافة إلى ازدياد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين، والتي بلغت ما يقارب 1.07 مليار دولار أميركي خلال الفترة الأخيرة.
وأجرى الجانبان تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
وسلطت المشاورات الضوء على أهمية استمرار الحوار بين البلدين الصديقين لمواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار الدولي.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة عقد المشاورات السياسية بصورة منتظمة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

الإمارات
هولندا
مشاورات سياسية
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التكنولوجيا
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