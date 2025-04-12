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شرطة أبوظبي توجه تحذيرا إلى الجمهور

شعار شرطة أبوظبي
12 ابريل 2025 22:43

دعت شرطة أبوظبي، الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الإعلامية الموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة.
وأكدت، في منشور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة "يتنافي مع قيم المواطنة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية".

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وأكدت شرطة أبوظبي "أهمية دور أفراد المجتمع في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة وحثتهم على ضرورة الحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الموثوقة وذات المصداقية".
كما دعت إلى تحري الدقة قبل تداول ونشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا للآثار السلبية للشائعات والمعلومات غير الدقيقة على أمن وسلامة المجتمع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الشائعات
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شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا إلى الجمهور
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