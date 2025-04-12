ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح بن ثاني

دبي (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف خلف خالد راشد بن ثاني على كريمة خالد سعيد بن ثاني.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

رافق سموه إلى الحفل الذي أقيم في منزل والد العريس بمنطقة الخوانيج في دبي، الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.