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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية عُمان يبحثان مستجدات المحادثات بين إيران والولايات المتحدة

عبدالله بن زايد ووزير خارجية عُمان يبحثان مستجدات المحادثات بين إيران والولايات المتحدة
13 ابريل 2025 00:09

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محادثات مع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة، تناولت آخر مستجدات المحادثات التي تستضيفها السلطنة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأعرب سموه، خلال الاتصال، عن تقديره للجهود البناءة التي تبذلها سلطنة عُمان الشقيقة في الوساطة، والهادفة إلى تعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار في المنطقة.
وأبدى سموه ثقته في أن المساعي العُمانية ستكلل بالنجاح، بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وتهيئة مناخ إيجابي يعيد بناء الثقة، ويعزز جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار العالمي.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
بدر بن حمد البوسعيدي
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