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علوم الدار

بتوجيهات محمد بن راشد.. النسخة الـ 27 من «ويتيكس» تنطلق سبتمبر المقبل في دبي

بتوجيهات محمد بن راشد.. النسخة الـ 27 من «ويتيكس» تنطلق سبتمبر المقبل في دبي
13 ابريل 2025 01:15

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، خلال الفترة من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.
ويعد «ويتيكس» أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

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وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة مكّن المعرض، بعد أكثر من ربع قرن على انطلاقه من أن يصبح فعالية عالمية رائدة لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة ومسار الحياد الكربوني.
وقال الطاير، إن المعرض يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني تقنيات الطاقة المتجددة لمواكبة الطلب المتزايد، وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، بما يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن «ويتيكس» يجسد منصة حيوية سنوية تجمع تحت مظلتها آلاف الشركات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب ممثلي الحكومات وصنّاع السياسات والخبراء والباحثين والمتخصصين، لتعزيز تبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية في المجالات الحيوية التي تسهم في صنع مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وأماناً للجميع.
واستقطب معرض «ويتيكس» العام الماضي 50,598 زائراً من مختلف أرجاء العالم، وشهد مشاركة أكثر من 2,800 شركة من 65 دولة، وتضمن 21 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.

المصدر: وام
محمد بن راشد
ويتيكس
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