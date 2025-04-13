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علوم الدار

الفصل الدراسي الثالث ينطلق غداً

الفصل الدراسي الثالث ينطلق غداً
13 ابريل 2025 14:55

ينطلق غدا الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2024 - 2025، حيث تستقبل مختلف المدارس الحكومية الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

ووفقا للتقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجاري، الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، يبلغ إجمالي عدد أيام التمدرس في الفصل الدراسي الثالث 52 يوما، بواقع نحو 11 أسبوعا.

وتُعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث خلال الفترة من 10 إلى 19 يونيو المقبل، على أن يتم تحليل النتائج وإصدارها خلال الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2025.

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وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت، أمس، عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني.

وتقرر إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل الجاري، فيما تُعلَن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، أما الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر فتُعلَن نتائجهم يوم الجمعة الموافق 18 أبريل الجاري.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة الطالب الإلكترونية، وفق التواريخ المحددة، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، كما يمكن طباعة الشهادات إلكترونيا عبر البوابة نفسها.

المصدر: وام
الفصل الدراسي الثالث
الطلبة
الإمارات
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