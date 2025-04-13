الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دور الذكاء الاصطناعي في علاج أمراض الكلى والسكري محور مؤتمر طبي بدبي

دور الذكاء الاصطناعي في علاج أمراض الكلى والسكري محور مؤتمر طبي بدبي
13 ابريل 2025 15:44

اختتمت في دبي اليوم فعاليات الدورة الـ 25 من مؤتمر مستجدات الكلى ومتلازمة الأيض وزراعة الأعضاء، الذي نظمه مستشفى فقيه الجامعي، بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وجامعة الشارقة وشعبة الكلى بجمعية الإمارات الطبية وهيئة الصحة في دبي وجمعية "حياة" لزراعة الأعضاء.

شارك في المؤتمر، الذي استمر يومين أكثر من 715 طبيباً وفنياً من الطواقم الطبية المتخصصة في أمراض الكلى ومختلف التخصصات الطبية الباطنية من داخل الدولة وخارجها، وناقش دور الذكاء الاصطناعي في علاج أمراض الكلى والسكري والالتهابات المناعية في الكلى.

أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد: "دبي للتكنولوجيا المالية" ترسخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً
بلدية دبي تُرسي عقود 4 مشاريع ضمن مراحل مشروع "تصريف"

وأشار الدكتور عبد الباسط العيسوى، أستاذ زائر في "الباطنية" وباحث بجامعة "هارفارد" الأميركية ومستشفى فقيه الجامعي في دبي، رئيس المؤتمر، إلى مشاركة 48 محاضراً وأستاذاً واستشارياً في الدورة الجديدة من هذا المؤتمر الطبي التخصصي، من جامعات "هارفارد" و"جون هوبكن" في الولايات المتحدة، وجامعة ""ميلان في إيطاليا، ومن جامعات أخرى في إسبانيا وأستراليا ومصر والسعودية والكويت ولبنان.

وأوضح أن المؤتمر ركز على أهمية التوعية بزراعة الأعضاء، خاصةً من حديثي الوفاة، والجديد في علاج أمراض الكلى، الناتجة عن مرض السكري ، والأدوية الحديثة، التى تعالج السكري وتحمى القلب والكلى والكبد وتساهم في تخفيض الوزن، لافتاً إلى أنه تم تسليط الضوء خلال جلسات المؤتمر على دور التحليل الجيني، والجديد في استخدام تحليل البول للكشف المبكر عن المعرضين للإصابة بأمراض الكلى بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية.

المصدر: وام
السكري
أمراض الكلى
الذكاء الاصطناعي
دبي
آخر الأخبار
70 مشاركاً في دورة «الأولمبياد الخاص والقوة البدنية»
الرياضة
70 مشاركاً في دورة «الأولمبياد الخاص والقوة البدنية»
اليوم 16:30
فريق إطفاء يكافح حريقا في سومي
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى القصف على سومي في أوكرانيا
اليوم 16:28
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يبدأ جولة آسيوية
اليوم 16:03
مكتوم بن محمد
اقتصاد
مكتوم بن محمد: "دبي للتكنولوجيا المالية" ترسخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً
اليوم 16:01
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم المتميزين بالخلوة الشبابية لرواد الهوية الوطنية بمصفوت
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©