دور الذكاء الاصطناعي في علاج أمراض الكلى والسكري محور مؤتمر طبي بدبي

اختتمت في دبي اليوم فعاليات الدورة الـ 25 من مؤتمر مستجدات الكلى ومتلازمة الأيض وزراعة الأعضاء، الذي نظمه مستشفى فقيه الجامعي، بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وجامعة الشارقة وشعبة الكلى بجمعية الإمارات الطبية وهيئة الصحة في دبي وجمعية "حياة" لزراعة الأعضاء.

شارك في المؤتمر، الذي استمر يومين أكثر من 715 طبيباً وفنياً من الطواقم الطبية المتخصصة في أمراض الكلى ومختلف التخصصات الطبية الباطنية من داخل الدولة وخارجها، وناقش دور الذكاء الاصطناعي في علاج أمراض الكلى والسكري والالتهابات المناعية في الكلى.

وأشار الدكتور عبد الباسط العيسوى، أستاذ زائر في "الباطنية" وباحث بجامعة "هارفارد" الأميركية ومستشفى فقيه الجامعي في دبي، رئيس المؤتمر، إلى مشاركة 48 محاضراً وأستاذاً واستشارياً في الدورة الجديدة من هذا المؤتمر الطبي التخصصي، من جامعات "هارفارد" و"جون هوبكن" في الولايات المتحدة، وجامعة ""ميلان في إيطاليا، ومن جامعات أخرى في إسبانيا وأستراليا ومصر والسعودية والكويت ولبنان.

وأوضح أن المؤتمر ركز على أهمية التوعية بزراعة الأعضاء، خاصةً من حديثي الوفاة، والجديد في علاج أمراض الكلى، الناتجة عن مرض السكري ، والأدوية الحديثة، التى تعالج السكري وتحمى القلب والكلى والكبد وتساهم في تخفيض الوزن، لافتاً إلى أنه تم تسليط الضوء خلال جلسات المؤتمر على دور التحليل الجيني، والجديد في استخدام تحليل البول للكشف المبكر عن المعرضين للإصابة بأمراض الكلى بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية.