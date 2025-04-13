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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
13 ابريل 2025 16:58

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والمد الثاني عند الساعة 01:58، والجزر الأول عند الساعة 08:00 والجزر الثاني عند الساعة 19:43.
بحر عمان خفيف الموج كذلك. وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:05 والمد الثاني عند الساعة 22:07، والجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 42 29 60 10
دبــــي 41 28 55 20
الشارقة 41 26 55 20
عجمان 40 27 60 25
أم القيوين 39 28 60 15
رأس الخيمة 41 22 60 15
الفجيرة 37 28 70 40
العـين 41 30 70 20
ليوا 43 29 60 25
الرويس 38 27 70 15
السلع 44 25 85 15
دلـمـا 35 26 85 20
طنب الكبرى / الصغرى 37 25 85 40
أبو موسى 35 24 85 40.

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المصدر: وام
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