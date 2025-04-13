حمدان بن محمد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد راشد بن غدير وسعيد حمد ملهوف وغدير سعيد بن غدير، اليوم، في قاعة الرمال بدبي، بمناسبة زفاف أنجالهم راشد محمد راشد بن غدير على كريمة سالم راشد بن غدير، ومحمد سعيد حمد ملهوف على كريمة سالم راشد بن غدير، وسالم غدير سعيد بن غدير على كريمة راشد سيف المقعودي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.