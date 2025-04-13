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انطلاق «ملتقى الكلاب البوليسية الدولي» الأول 18 الجاري

انطلاق «ملتقى الكلاب البوليسية الدولي» الأول 18 الجاري
14 ابريل 2025 01:02

دبي (الاتحاد) 

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، انعقاد ملتقى الكلاب البوليسية الدولي الأول، في الفترة الممتدة بين 18 و20 من شهر أبريل الحالي، في نادي ضباط شرطة دبي، بالشراكة مع بورينا برو بلان، العلامة التجارية الشهيرة لتغذية الحيوانات الأليفة من نستلة، ليكون واحداً من أبرز الفعاليات المتخصصة في عالم تربية الكلاب وتدريبها وكيفية العناية بها، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي: «نعمل في القيادة العامة لشرطة دبي وفقاً للتوجهات الاستراتيجية الرامية لتعزيز التعاون والعلاقات الدولية، خاصة في القطاع الأمني والشرطي، والذي يتطلب بناء شبكة دولية من الخبراء والمتخصصين في مجالات إنفاذ القانون والأمن والسلامة. ويعد هذا الملتقى المتخصص في وحدات الكلاب البوليسية، نقطة انطلاق نحو بناء منصة تخصصية في هذا المجال، بحيث تسلط الضوء على جهود شرطة دبي في تدريب واستخدام الكلاب البوليسية في المهام الأمنية ومهام الإنقاذ، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم. إننا نتطلع لأن يصبح الملتقى حدثاً عالمياً خلال الخمس السنوات  القادمة». 
من جانبه، قال المقدم صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ: «تُعتبر الكلاب البوليسية إحدى الركائز الأساسية في عمل شرطة دبي، حيث تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن والسلامة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في عمليات البحث والإنقاذ». 

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 للعائلات ومُقتني الحيوانات الأليفة.
سيتضمن الملتقى عدداً من الفعاليات المميزة، أبرزها، عروض اللياقة، والتي تُمكن كل من يقتني كلباً أن يشارك بتقديم عروض لكلبه وإبراز لياقته وقدراته البدنية، كذلك العروض الشرطية لوحدات الكلاب البوليسية، والتي ستقدمها وحدات K9 في شرطة دبي لإبراز قدرات وحداتها على كشف الممنوعات والمتفجرات، والكشف عن المجرمين، وكيفية تنفيذ مهام الإنقاذ.

الكلاب البوليسية
شرطة دبي
دبي
الحيوانات الأليفة
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