«باحثي الإمارات» ينظم ملتقاه السنوي الخامس

الشارقة (وام)

نظم مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات الملتقى السنوي الخامس في مجلس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورئيس مجلس أمناء المركز.

حضر الملتقى، الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، الملحق الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية لشؤون التعليم وعلوم التكنولوجيا، وعضو مجلس أمناء المركز، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وممثلين عن القطاعات الأكاديمية والحكومية من داخل الدولة وخارجها.

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، في كلمة الافتتاح، أن النمو المتسارع في الأداء البحثي لمركز باحثي الإمارات هو ترجمة واقعية لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميز العلمي، وتحويل المعرفة إلى أداة فاعلة في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. وأشار إلى أن تأسيس كيانات جديدة داخل المركز يعكس التزامه بالمسار الصحيح نحو استدامة التأثير العلمي والمعرفي.

وقال الدكتور فراس حبّال، رئيس المركز ونائب رئيس مجلس الأمناء، إن المركز حقق خلال عام 2024 نمواً بنسبة 28% في عدد المشاريع البحثية، إلى جانب نمو قاعدة أعضائه إلى أكثر من 37.000 عضو من 72 دولة. من جانبه قال الدكتور فواز حبّال، الأمين العام وعضو مجلس الأمناء، إن المركز يستهدف، خلال المرحلة القادمة، تحقيق زيادة بنسبة 60% في معدل الاستشهاد العلمي والانضمام إلى أكثر من 10 قواعد فهرسة علمية دولية جديدة بحلول عام 2026، مؤكداً أن هذه الإنجازات تمضي بتناغم تام مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، التي وضعت البحث العلمي في صميم استراتيجيات المستقبل، وهو ما يلتزم به المركز كجزء من رؤيته الوطنية والعالمية. واستعرض المركز خلال الملتقى أبرز إنجازاته لعام 2024، كما قدم رؤيته الاستراتيجية للأعوام 2025 - 2026، تحت شعار «نحو تأثير علمي ومعرفي مستدام».

«أكاديمية باحثي الإمارات»

وشهد الحدث إطلاق مجموعة من المبادرات، من أبرزها الإعلان عن تأسيس «أكاديمية باحثي الإمارات» الهادفة إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية تخصصية، إلى جانب تدشين «المكتبة الرقمية العلمية» التي توفر الوصول المفتوح لمجموعة متنامية من الدراسات والتقارير العلمية المحكمة، واستعراض الدليل الجديد للدورات التدريبية للعامين 2025 - 2026. كما أُعلن عن تأسيس «مؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث»، كمؤسسة مستقلة تُعنى بتطوير المشاريع البحثية والتدريبية على مستوى محلي وإقليمي، في انسجام مع رؤية الدولة نحو التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.

وفي سياق توسع المركز في النشر العلمي، أعلن خلال الملتقى عن إطلاق ثلاث مجلات علمية جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمجلات الصادرة عن المركز 14 مجلة متخصصة، تغطي طيفاً واسعاً من مجالات العلوم الإنسانية، والسياسية، والاجتماعية، والتكنولوجية. كما تم الإعلان عن أن المكتبة الرقمية للمركز تحتوي على أكثر من 26 تقريراً ودراسة علمية متخصصة متاحة للباحثين والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

وشهد الحدث الإعلان عن انضمام أعضاء جدد إلى مجلس أمناء المركز.