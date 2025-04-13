مدير النقل الجوي في «أبوظبي للتنقل» لـ «الاتحاد»: أبوظبي جاهزة لإطلاق «التاكسي الجوي» في 2026

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد حميد الهاملي، مدير إدارة النقل الجوي في مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، أن إمارة أبوظبي ستكون جاهزة لإطلاق خدمة التاكسي الجوي، خلال الربع الأول من عام 2026. وبيّن الهاملي أن المرحلة الحالية تشهد تطوير الإطار التشريعي لاستخدامات التاكسي الجوي، وفي مرحلة الإعداد لطرح مناقصة عامة من قبل الجهات المعنية في الإمارة لإنشاء البنية التحتية لمهابط النقل الجوي المتقدم.

وفي تصريحات لـ «الاتحاد» أشار الهاملي، إلى أن «أبوظبي للتنقل» أنشأت غرفة عمليات لإدارة وتنظيم حركة الطائرات من دون طيار في المجال الجوي.

وأفاد حميد الهاملي، أن غرفة عمليات إدارة حركة أنظمة الطائرات من دون طيار في إمارة أبوظبي تعمل على مراقبة وتنظيم جميع العمليات التشغيلية للطائرات من دون طيار، مع التأكد من ضمان سلامة المجال الجوي في الإمارة، حيث تهدف الغرفة إلى تحسين كفاءة النظام الخاص بالطائرات من دون طيار وتقليل المخاطر المحتملة، إضافة إلى ضمان التنسيق الفعّال بين نظام إدارة حركة الطائرات من دون طيار ونظام إدارة حركة الملاحة الجوية.

وأوضح الهاملي، أن الغرفة ستسهم في تعزيز التزام مشغلي الطائرات بالقوانين واللوائح الاتحادية والمحلية، وتدعم الاستخدامات التجارية والمدنية للطائرات من دون طيار من خلال توفير بيئة آمنة وفعّالة لتنفيذ العمليات في الإمارة.

وفيما يتعلق بالمنصة الوطنية الموحدة للطائرات من دون طيار، التي تم تطويرها بالتعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني، و«أبوظبي للتنقل»، والجهات المعنية، أوضح الهاملي أن المنصة تهدف إلى تسريع إجراءات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالطائرات من دون طيار للأفراد والشركات. وتضم المنصة جميع القطاعات الرقابية المعنية بتشغيل ومراقبة الطائرات من دون طيار، بما في ذلك «أبوظبي للتنقل»، السلطة المختصة بشؤون الطيران التي تتولى إصدار التصاريح والموافقات لعمليات التشغيل داخل الإمارة.

منصة تفاعلية

أوضح الهاملي، أن المنصة تفاعلية وتهدف إلى تنظيم وتسجيل عمليات الطائرات من دون طيار، وتعريف المستخدمين بالاشتراطات الخاصة بها، وضمان الامتثال للقوانين والإجراءات التي تساهم في تحقيق سلامة الأفراد والممتلكات. وبيّن أن المنصة الوطنية تقدم مجموعة من الخدمات الحيوية، تشمل إصدار جميع تصاريح التشغيل الخاصة بالطيران، ومراقبة وإدارة حركة الطائرات من دون طيار في الوقت الفعلي. كما توفر المنصة دعماً فنياً وتدريباً للمستخدمين لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الفنية المعمول بها.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة قاعدة بيانات شاملة للطائرات من دون طيار المسجلة، مما يساهم في تعزيز سلامة المجال الجوي وتقليل الحوادث. وتسهم المنصة أيضاً في توحيد الجهود لدعم الابتكار وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مما يعزز فرص النمو في هذا القطاع.

تجربة سفر ممتعة

أشار الهاملي، إلى أن استراتيجية «أبوظبي للتنقل» في قطاع الطيران المدني في أبوظبي تسعى إلى رفع عدد المسافرين لإمارة أبوظبي إلى 33.1 مليون مسافر في عام 2026، وذلك من خلال تحسين جودة وكفاءة الاتصال الجوي والبري لأبوظبي، ودعم أجندات السياحة فيها، وتقديم خدمات رفيعة المستوى لجميع فئات المسافرين، لضمان تجربة سفر ممتعة ومريحة لهم.