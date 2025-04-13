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علوم الدار

«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يرعى ندوة في جامعة زايد بدبي

عبدالله بن دلموك ومايكل آلن في صورة جماعية خلال الفعالية (من المصدر)
14 ابريل 2025 01:02

دبي (الاتحاد) 

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استضافت جامعة زايد بدبي، وبرعاية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ندوة بحثية بعنوان: «زراعة النخيل، نبض التراث ورافده الاقتصادي»، وحفلاً لتكريم الطالبات الفائزات في برنامج مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للدراسات الإماراتية والتراثية.
ومثّل الجامعة البروفيسور مايكل آلن نائب الرئيس، وأعضاء اللجنة العلمية للمسابقة. وفي كلمته خلال هذا الحدث العلمي والثقافي، عبّر عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إعجابه بالمستوى الثقافي والأكاديمي الذي أظهرته الطالبات المشاركات، مشيداً بجديتهن في تناول موضوعات تنبع من صميم الهوية الإماراتية وتعبّر عن وعي متنامٍ بأهمية البحث العلمي في حفظ التراث وصونه للأجيال القادمة.
وهنّأ الفائزات على جهودهن البحثية المتميزة، مؤكداً أن هذه الأبحاث ليست تمريناً أكاديمياً، بل تشكّل بذوراً لمشروعات فكرية مستقبلية قد تسهم في تطوير حقل الدراسات التراثية محلياً وعالمياً.
وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان على دور المرأة الإماراتية في المسؤولية المجتمعية. وقال: تجمعنا شراكة مستدامة واستراتيجية مع جامعة زايد، حيث تتوحد الرؤية والأهداف في تقديم كل ما يعود بالخير لأبناء الوطن، ونعتبر المركز شريكاً مع أي صرح علمي يرعى ويهيئ أبناء البلاد للقيام بأدوارهم المستقبلية لخدمة بلادهم. وتم تكريم الطالبات اللواتي فزن بالمراكز الثلاثة الأولى، وتسليم الجوائز لهن.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
جامعة زايد
دبي
زراعة النخيل
النخيل
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