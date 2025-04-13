عمار النعيمي يحضر أفراح الفلاسي والحبروش

عجمان (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله أحمد عيسى بن ثاني الفلاسي، بمجلس الخوانيج بدبي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، على كريمة أحمد الحاج عبدالله الحبروش.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

حضر حفل الاستقبال، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبارك للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة. كما حضر الحفل يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.