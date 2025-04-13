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شرطة رأس الخيمة: 6849 ملكية مركبة جديدة في الربع الأول من العام

شرطة رأس الخيمة: 6849 ملكية مركبة جديدة في الربع الأول من العام
14 ابريل 2025 01:02

رأس الخيمة (وام) 
أصدرت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة في الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس الماضي من العام الحالي 6849 ملكية مركبة، فيما جددت 31 ألفاً و81 ملكية أخرى ونقلت 8751 ملكية في الفترة ذاتها.
وأشار العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد حركة نشطة في إصدار ملكيات جديدة للمركبات في الإمارة بعدد 6849 ملكية إلى جانب تجديد 31 ألفاً و81 ملكية مما يعكس إقبال أصحاب وملاك وسائقي المركبات على الالتزام بالأنظمة والقوانين، خاصة مع تركيب أجهزة رصد المركبات منتهية الترخيص، والتي نُشرت في السنوات القليلة الماضية على مختلف الطرقات والتقاطعات الحيوية على مستوى رأس الخيمة في الوقت الذي تم فيه نقل ملكية 8751 مركبة في الفترة ذاتها.

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وأضاف أنه تم خلال الربع الأول من هذا العام إصدار 3653 رخصة قيادة جديدة من مختلف الفئات فيما تم تجديد 10 آلاف و737 رخصة قيادة من قبل إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الاستفادة القصوى من الأنظمة والبرامج الرقمية والحديثة عبر تسخيرها لاستقبال وإنجاز معاملات المراجعين سعياً منها وراء تعزيز مفهوم الاستدامة وجودة الحياة وتسهيل رحلة المتعامل، وتقليل وقتها للحد الأعلى الممكن.
ودعا العميد أحمد النقبي جمهور السائقين وأصحاب المركبات إلى الالتزام بتجديد ملكيات مركباتهم ورخص قيادتهم في الوقت المحدد حفاظاً على السلامة المرورية في الطرقات وخفض نسب وأعداد الحوادث، وتلافياً للتعرض للمخالفة وما يترتب عليها من إجراءات يتم اتخاذها بحق المخالفين منهم، مبيناً سعي شرطة رأس الخيمة الدائم إلى الارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة لجمهور المتعاملين معها، تنفيذاً لرؤية وأهداف وزارة الداخلية في تعزيز إسعاد المتعاملين في الخدمات المقدمة.

رأس الخيمة
الشرطة
مركبة
ترخيص المركبات
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