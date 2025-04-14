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علوم الدار

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
14 ابريل 2025 07:32

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر بسبب تشكل الضباب على بعض المناطق في الدولة، صباح اليوم.

ونبه المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر بسبب تشكل الضباب على عدد من المناطق، صباح اليوم خاصة منطقة الظفرة.

وأشار الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس، إلى أماكن الضباب المتوقع والخفيف كما أشار إلى أماكن تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية إلى أقل من 1000م.

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 وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الضباب
الإمارات
منطقة الظفرة
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