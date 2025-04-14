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رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء اليابان سلمها مبعوث الإمارات الخاص

رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء اليابان سلمها مبعوث الإمارات الخاص
14 ابريل 2025 11:06

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى دولة شيجيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان، تتصل بالعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

سلم الرسالة إلى دولة رئيس الوزراء الياباني، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى اليابان، خلال استقباله اليوم في مقر رئاسة الوزراء في طوكيو، وذلك بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وشهاب الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان. ونقل معاليه خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى رئيس الوزراء الياباني وتمنياته لليابان وشعبها دوام التطور والازدهار، كما أعرب سموه عن تمنياته بالنجاح لليابان في استضافة معرض "إكسبو 2025 أوساكا - كانساي".

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من جانبه، حمّل رئيس الوزراء الياباني، معالي سلطان الجابر تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها البلدان خلال عام 2022. وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية جديدة، إضافة إلى استكشاف فرص تعاون نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة بجانب الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء، والتي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين الصديقين، مشيراً معاليه إلى روابط الصداقة الراسخة التي تجمعهما، ويعود تاريخها إلى ما قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شاركت أبوظبي في معرض "أوساكا إكسبو 1970".

المصدر: وام
اليابان
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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