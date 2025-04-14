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علوم الدار

إلغاء منظومة السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد E311

إلغاء منظومة السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد E311
14 ابريل 2025 11:10

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، إلغاء منظومة السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد (E311).وفق الحساب الرسمي، على منصة إكس لمركز النقل المتكامل بهويته "أبوظبي للتنقل".

 
 ويأتي ذلك ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة الشاحنات الثقيلة، بما يسهم في تحسين انسيابية الطريق وتوفير بيئة أكثر أماناً لجميع السائقين.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السرعة
أبوظبي للتنقل
النقل المتكامل
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