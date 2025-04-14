أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، إلغاء منظومة السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد (E311).وفق الحساب الرسمي، على منصة إكس لمركز النقل المتكامل بهويته "أبوظبي للتنقل".



ويأتي ذلك ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة الشاحنات الثقيلة، بما يسهم في تحسين انسيابية الطريق وتوفير بيئة أكثر أماناً لجميع السائقين.