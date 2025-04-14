"دبي الصحية" تجري 11 عملية قلب معقدة ضمن حملة "نبضات"

أعلنت "دبي الصحية" إجراء 11 عملية قلب معقدة لمرضى في فئات عمرية مختلفة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في إطار الشراكة الإنسانية بين الطرفين ضمن مبادرة "نبضات" التي تعنى بتقديم الرعاية الطبية الشاملة للأشخاص الذين يعانون من تشوهات القلب الخلقية وأمراضه المزمنة وتنفذها "مؤسسة الجليلة"، ذراع العطاء لدبي الصحية.





يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز التكافل المجتمعي من خلال دعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، حيث تقدم لهم خدمات طبية تشمل إجراء عمليات جراحية حرجة للقلب وعمليات قسطرة في مستشفيات دبي الصحية.





وعبر الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ "مؤسسة الجليلة "عن اعتزازه بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ضمن مبادرة "نبضات" ودعمها المتواصل لإجراء حملات عمليات القلب التي ننظمها لعلاج المرضى وتستهدف دعم غير القادرين.





من جانبه قال صالح زاهر المزروعي مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: "إننا نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة، تسخير الموارد وبذل الجهود، لضمان حصول المرضى من الفئات المستحقة على الرعاية الطبية المتكاملة وتعد مبادرة "نبضات" واحدة من المبادرات المهمة التي تعكس قيم الخير الراسخة في دولتنا، وتساهم في إنقاذ حياة الكثير من الأطفال والبالغين المصابين بعيوب خلقية في القلب وتمنحهم فرصة لحياة ومستقبل أفضل .





ونوه إلى أن "نبضات" انطلقت كمبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للأطفال المصابين بتشوهات خلقية في القلب، وتوسعت لتشمل البالغين وكبار السن، الذين لم يتمكنوا من تلقي العلاج لعدم قدرتهم على تحمل تكاليفه، وتمكنت من تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم من خلال الفرق الطبية المتخصصة.





من جهته أكد الدكتور عبيد محمد الجاسم استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي والمدير الطبي لمبادرة "نبضات" حرص "دبي الصحية "على دعم هذه المبادرات النبيلة وتسخير خبراتها وإمكاناتها الطبية في خدمتها إيماناً منها بأن الرعاية الصحية حق للجميع وأن التدخل الطبي الفعال يمكن أن يحدث فارقاً في حياة المرضى وعائلاتهم موضحا أن "دبي الصحية" وفرت كل إمكانياتها وكوادرها الطبية لإنجاح هذه الحملة وتمكنت من إجراء 11 عملية قلب تكللت جميعها بالنجاح والشفاء للمرضى.





من جانبه، ذكر البروفيسور زهير الهليس، استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية قائد الفريق الطبي لحملة "نبضات"، أن الفريق أجرى 11 عملية جراحية للقلب المفتوح لمرضى من مختلف الجنسيات، تنوعت بين عيوب في شرايين القلب الرئيسية والصمامات وضعف عضلة القلب وبذل فريق "نبضات" الطبي أقصى الجهود في عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية وغيرها .. ورغم تعقيد بعض العمليات التي استغرقت ساعات طويلة فقد تكللت جميعها بالنجاح والشفاء دون أي مضاعفات، ليتمكن المرضى من استئناف حياتهم بشكل طبيعي.