أشجار القرم توثّق علاقات الإمارات والفلبين

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، شاركت الفلبين، الإمارات التزامها بحماية البيئة، بزراعة 50 شتلة من أشجار القرم بمتنزه قرم الجبيل، في فعالية نظمتها هيئة البيئة - أبوظبي.

وتعكس الالتزام بتعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالعمل البيئي في الدولة بما يتماشى مع أهداف «عام المجتمع».

حضر الفعالية التي تم تنظيمها ضمن إطار مبادرة «القرم - أبوظبي»، ألفونسو فير سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، وأحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، والمهندس عبدالله سعيد الشامسي المدير العام لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار.