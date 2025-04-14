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جامعة الشارقة تنظم «يوم الرياضيات في الإمارات 2025»

جامعة الشارقة
15 ابريل 2025 00:58

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت كلية العلوم في جامعة الشارقة فعاليات «يوم الرياضيات في الإمارات 2025»، تحت شعار «الرياضيات والذكاء الاصطناعي: محركان رئيسيان للتطور العلمي المعاصر»، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء في مجالي الرياضيات والذكاء الاصطناعي من داخل الدولة وخارجها. جاء الحدث برعاية الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، وتنظيم قسم الرياضيات بالكلية.
استُهل الملتقى بكلمة للدكتور نوّار ثابت، عميد كلية العلوم، أكّد فيها أهمية التكامل بين الرياضيات والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى إطلاق برنامج بكالوريوس جديد في «الرياضيات للذكاء الاصطناعي» بدءاً من خريف 2025، مواكبةً لمتطلبات العصر الرقمي.
بدوره، أشار الدكتور فراس غانم، رئيس قسم الرياضيات، إلى أن هذا الحدث الذي انطلق لأول مرة عام 2003، يمثل منصة سنوية رائدة لتعزيز التواصل الأكاديمي والتعاون البحثي بين المتخصصين. تضمّن الملتقى عدداً من المحاضرات العلمية البارزة، منها محاضرة للدكتور هادي سوسانتو من جامعة خليفة حول استخدام الشبكات العصبية لتحليل النظم الديناميكية، وأخرى للبروفيسور كورنيليس أوسترلي من جامعة أوتريخت الهولندية، تناول فيها تقنيات فورييه والتعلم الآلي في التمويل الحسابي.
وشهدت الفعاليات ثلاث جلسات علمية متوازية تناولت محاور: الرياضيات التطبيقية، والرياضيات البحتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والإحصاء، بمشاركة أكثر من 30 باحثاً عرضوا أوراقاً علمية متنوعة، كما نظّمت ورش عمل وجلسات نقاش موسعة، ركّزت على تعزيز الشراكات البحثية واستشراف مستقبل العلاقة بين الرياضيات والذكاء الاصطناعي.

الرياضيات
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