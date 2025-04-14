%90 نسبة حضور الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث

دينا جوني (دبي)

شهدت مدارس الدولة انتظاماً ملحوظاً في أول أيام الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي، حيث سجلت نسبة حضور الطلبة نحو 90 %، وسط أجواء إيجابية واستعدادات مكثفة لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للفصل الجديد.

وتم تنظيم الدوام المدرسي وفق نظام الحصص، حيث يبدأ يومياً من الساعة السابعة و20 دقيقة صباحاً ويمتد لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر بالحدّ الأقصى وفق ترتيب كل إدارة مدرسة وبالاعتماد على الدوام المرن وجدول زمني يراعي التوازن بين العملية التعليمية والراحة النفسية للطلبة.

وأكدت إدارات المدارس على الالتزام الكامل بالدوام الحضوري لجميع الطلبة، مشددة على ضرورة التقيد بالزي الوطني الرسمي، مع السماح بارتداء الزي الرياضي المعتمد فقط خلال حصص التربية البدنية، ومنع ارتداء السترات الرياضية أو أي زي آخر غير معتمد، حفاظاً على الانضباط والمظهر العام.

وشددت إدارات المدارس على أهمية الالتزام بالمظهر الشخصي والنظافة العامة، بالإضافة إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الصفوف أو أي أجهزة إلكترونية غير مصرح بها داخل الحرم المدرسي، وتطبيق الإجراءات المتبعة بحسب لائحة السلوك المعتمدة.

وفي إطار حرصها على تنظيم الحركة المرورية وضمان سلامة الطلبة، دعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى الالتزام بمواقع النزول والتوقيتات المحددة. كما تم تخصيص بوابات دخول وخروج لكل منطقة لضمان انسيابية حركة المرور وتفادي الازدحام.

وأكدت المدارس على ضرورة إحضار الأدوات المدرسية اللازمة، إلى جانب جهاز الحاسوب على أن يكون مشحوناً بالكامل، مع التأكيد على منع استخدام أجهزة «الآي باد»..

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية على ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلبة، وضمان بيئة تعليمية محفزة وآمنة تعزز من جودة العملية التربوية خلال الفصل الدراسي الأخير.



التقويم المدرسي

وفقاً للتقويم المدرسي المعتمد، تبلغ مدة الفصل الدراسي الثالث 11 أسبوعاً بما يعادل 53 يوماً دراسياً. وبحسب التقويم الأكاديمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، والذي يستمر حتى 30 يونيو 2025 للطلبة، على أن تمتد فترة تحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وإصدارها من 16 لغاية 18 أبريل.

وتعقد امتحانات المجموعة «ب» العملية من 2 إلى 4 يونيو المقبل، على أن ينظم في الفترة نفسه الاختبار التجريبي لنهاية العام. وبعدها تبدأ إجازة عيد الأضحى التي من المتوقع أن تمتد من 5 إلى 8 يونيو.

ومن المقرر أن تُعقد الامتحانات الختامية لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر من 10 إلى 19 يونيو، حيث ستحدد الوزارة لاحقاً الجداول الزمنية لكل مرحلة دراسية، على أن تسبقها فترة مراجعة شاملة لتدعيم استعدادات الطلبة وضمان تحقيق نتائج متميزة تعكس مستوى التحصيل.

وتصدر نتائج نهاية العام بعد تحليلها في الفترة من 30 يونيو لغاية 2 يوليو. وتنظم الوزارة امتحانات الإعادة من 4 إلى 10 يوليو، ليكون تحليل وإصدار النتائج في 14 يوليو الذي يأذن ببداية إجازة الصيف للهيئات التعليمية والإدارية.