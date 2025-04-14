540 عمود إنارة طرق في بساتين الطي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنارة الطرق في بساتين الطي بتركيب 540 عمود إنارة، وتمديد كابلات بطول 66 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 2.800 مليون درهم.

وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنه تم تنفيذ مشروع إنارة الطرق في بساتين الطي وفق أفضل المواصفات الفنية، وتركيب أعمدة بأطوال ومواصفات تناسب المنطقة، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات لكافة المناطق والمشروعات التطويرية لتوفير الأمن والسلامة والمظهر الحضاري والجمالي.