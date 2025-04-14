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«فخر الوطن» يشيد بأسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025

جانب من الفعاليات (من المصدر)
15 ابريل 2025 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد مكتب «فخر الوطن» بانعقاد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 في الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري، وذلك في إطار جهود إمارة أبوظبي المتواصلة لتعزيز أساليب الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، وتحقيق رؤى مستقبلية لأنظمة صحية عالية الجودة وأكثر استدامة وكفاءة.
وأكّد مكتب «فخر الوطن» أن هذا الحدث يشكّل منصة ملهمة لتعزيز التعاون العالمي، وتسليط الضوء على الجهود الاستثنائية لأبطال خط الدفاع الأول ودورهم الحيوي في بناء أنظمة صحية متينة، وترسيخ الأمن الصحي في المجتمع. كما يُسهم في الارتقاء بجاهزيتهم من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.

أبوظبي
أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية
الإمارات
مكتب فخر الوطن
الرعاية الصحية
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