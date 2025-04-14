نهيان بن مبارك: دول مجلس التعاون مركز استراتيجي للاستثمار والتكامل التجاري العالمي

دبي (وام)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات مؤتمر «نداء دول مجلس التعاون الخليجي من منتدى لوهانا للأعمال الدولية - LIBF GCC Calling 2025»، الذي عُقد في فندق موفنبيك دبي بحضور أكثر من 1000 شخصية من رواد الأعمال وصناع القرار وممثلي الجاليات المهنية من أكثر من 37 دولة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر يمثل منصة عالمية هادفة تجمع نخبة من القادة من مجتمع لوهانا، المعروفين بحيويتهم الاقتصادية ومساهماتهم في قطاعات التجارة والصناعة والخدمة المجتمعية.

وقال معاليه إن هذه المبادرة المهمة التي تجمع أكثر من 1000 من قادة لوهانا من مختلف أنحاء العالم في دبي، المدينة التي أصبحت مركزاً عالمياً للتبادل الثقافي والتجاري تعكس عمق علاقات الصداقة والثقة المتبادلة التي تربط بين دولة الإمارات والهند منذ عقود طويلة.

وأضاف معاليه أن مؤتمر LIBF GCC Calling يتماشى تماماً مع أولويات دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في مجالات ريادة الأعمال المستدامة، والتعاون الاقتصادي، وتعزيز القيم الأخلاقية في بيئة الأعمال.

وأشار معالي الشيخ نهيان إلى أن المؤتمر لا يقتصر فقط على تعزيز العلاقات الثنائية، بل يعكس الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، واقتصاد المعرفة، والابتكار، والتنوع الاقتصادي، مشيداً بدور دبي بوصفه مركزاً مالياً عالمياً بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وثمّن معاليه الدور الريادي الذي تؤديه الجاليات الهندية وبالأخص مجتمع لوهانا.

واستعرض معاليه أبرز سمات النمو في دولة الإمارات ومنها الاستدامة وحماية البيئة، والبنية التحتية الحديثة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الطاقة المتجددة والتعليم والصحة، ودعم الثقافة والفنون، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، والشفافية والانفتاح العالمي.

ودعا معاليه المشاركين إلى استثمار هذا الحدث في تبادل الرؤى وطرح الأسئلة الصائبة التي تسهم في تطوير استراتيجيات تعزز من دور الخليج مركزاً اقتصادياً عالمياً.

وألقى سانجاي سودير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، كلمة سلّط فيها الضوء على متانة العلاقات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه الخصوص الدور الذي تلعبه الجاليات الهندية في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية.

وأشاد بمبادرات منتدى لوهانا للأعمال الدولية (LIBF) في تمكين مجتمعات الأعمال من بناء شراكات تتجاوز الحدود الجغرافية وتستند إلى التعاون والمصداقية والابتكار، مؤكداً أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لمستقبل التعاون الخليجي-الهندي.

وخلال افتتاح المؤتمر أعلن كل من معالي الشيخ نهيان والسفير سودير إطلاق «معرض LIBF Expo 2026»، الذي يُعقد في الهند، بمشاركة وفود من أكثر من 30 دولة، مما يعكس الطموح العالمي للمبادرة في دفع عجلة الاستثمار، وتعزيز التكامل التجاري، وبناء مجتمعات مستدامة واقتصادات متقدمة عبر الحدود.

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من رجال الأعمال، ورواد الابتكار، والمستثمرين، وأعضاء من الجالية الهندية ومن دول مجلس التعاون الخليجي الذين ناقشوا خلال جلساته فرص التوسع التجاري، والتحديات العالمية في سلاسل الإمداد، وحلول التحول الرقمي، ومبادئ الريادة الأخلاقية في الأسواق الناشئة.