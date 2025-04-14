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«دبي الخيرية» تدعم الحالات الإنسانية بمليوني درهم

أحمد السويدي خلال تسليمه شيكاً بالمبلغ لسعيد أحمد الطاير (من المصدر)
15 ابريل 2025 00:59

دبي (الاتحاد)

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أعلنت جمعية دبي الخيرية تقديم دعم مالي بقيمة مليوني درهم؛ وذلك بهدف المساهمة في تلبية احتياجات الحالات الإنسانية والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع في دبي.
وقد سلّم أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، شيكاً بالمبلغ لسعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع، في مقر جمعية دبي الخيرية، وذلك بحضور خالد الرمسي، مدير إدارة الفرص الاستثمارية والتمويل بـ«الهيئة»، وعبدالله عبدالعزيز، مدير مكتب المتابعة والتنسيق بـ«دبي الخيرية».

أحمد السويدي
الحالات الإنسانية
دبي
الإمارات
دبي الخيرية
جمعية دبي الخيرية
هيئة تنمية المجتمع
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