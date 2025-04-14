أحمد بن سعيد: «مجموعة الإمارات» ملتزمة بتوفير بيئة داعمة للكفاءات الإماراتية

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون مع «مجموعة الإمارات» لدعم برنامج الابتعاث، وضمان تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق العمل.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل بين مخرجات برنامج البعثات مع متطلبات سوق العمل الوطني، ومواكبة الأولويات الاستراتيجية للدولة، عبر بناء وتأهيل كفاءات إماراتية مؤهلة في قطاعات المستقبل.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «تلتزم مجموعة الإمارات بتوفير بيئة داعمة لتمكين الكفاءات الإماراتية، من خلال خلق مسارات مهنية متنوّعة وبرامج تطوير مصممة خصيصاً لتهيئة الكوادر الوطنية نحو تحقيق النجاح والنمو طويل الأمد، وتجسّد شراكاتنا المستمرة مع الجهات الحكومية وشركائنا في الصناعة، التزامنا الراسخ بتوسيع آفاق التعليم والتوظيف أمام الجيل القادم من المتخصصين الإماراتيين في قطاعات السفر والطيران».

وأضاف سموه: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب الإماراتي، وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وكلنا ثقة في أن هذه الشراكة ستوفر لهم الفرص اللازمة للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وقطاع الطيران، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التميز والابتكار، حيث تنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية التوطين لمجموعة الإمارات، والرامية إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل».

بدوره، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تساهم بتطوير جودة مخرجات التعليم العالي وتوجهها نحو التخصصات الأكثر ارتباطاً باحتياجات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الشراكة مع «مجموعة الإمارات» تتيح للطلبة فرصاً تعليمية متقدمة ومتكاملة، تجمع بين التحصيل الأكاديمي والخبرة العملية، بما يعزز جاهزيتهم للتميز في سوق العمل فور تخرجهم.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم برامج الابتعاث، من خلال توفير فرص تعليمية متميزة للطلبة الإماراتيين في أبرز الجامعات العالمية، وسيتم بموجب الاتفاقية توظيف الطلبة الإماراتيين في مجموعة الإمارات فور حصولهم على البعثة الدراسية، حيث يعتبر الطالب موظفاً في الشركة خلال كامل فترة دراسته ويحصل على تدريب مهني متخصص. وبعد تخرجه، ينتقل إلى دور وظيفي متقدم وأكثر تخصصاً، بما يتناسب مع مؤهلاته الأكاديمية وخبراته العملية المكتسبة.

وستخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدداً من البعثات الدراسية سنوياً للطلبة الإماراتيين الجدد والمستمرين، حيث ستعمل الوزارة بالتنسيق مع «مجموعة الإمارات» على تحديد الوجهات الدراسية، واختيار الجامعات والتخصصات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية.