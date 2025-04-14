الثلاثاء 15 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ايدج» تستعرض حلولها الدفاعية في «جيتكس أفريقيا» بالمغرب

«ايدج» تستعرض حلولها الدفاعية في «جيتكس أفريقيا» بالمغرب
15 ابريل 2025 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«بيئة أبوظبي» ترصد بدء موسم التعشيش لسلاحف منقار الصقر
%90 نسبة حضور الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث

تستعرض «ايدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أحدث ابتكاراتها خلال معرض «جيتكس أفريقيا 2025»، أكبر معرض تجاري للتكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة، والذي يقام بين يومي 14 و16 أبريل في ساحة باب الجديد في شارع اليرموك بمدينة مراكش في المغرب.
وبصفتها مجموعة رائدة عالمية لمجالات الدفاع والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة، ستقدم «ايدج» محفظة واسعة من الحلول المبتكرة المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للقطاعين الدفاعي والمدني.
ويمكن للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول عالية الأداء، بما يشمل الأنظمة المستقلة، والاتصالات الآمنة، والحرب الإلكترونية، والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما تضم أهم الحلول المعروضة «أنماسك»، حل الأمن السيبراني المتقدم المطوَّر لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الأمن الوطني على كشف وتحييد التهديدات الرقمية الخفية بدقة؛ و«ديسكفري»، التي تعدّ منصة مخاطر رقمية خارجية تراقب باستمرار أصول المؤسسات وأسطح الهجوم الخارجية لتحديد ومعالجة التهديدات الأمنية المحتملة؛ و«دي إن إس فاير وول»، المصمم لاعتراض التهديدات والدفاع عن الشبكات ضد هجمات التصيد والفدية والبرمجيات الخبيثة بصورة آنية.
وستعرض «ايدج» كذلك منصة المعلومات الجغرافية المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي «TACTICA AI» «تاكتيكا أي أي» المصممة لعمليات المراقبة واسعة النطاق والعمليات التكتيكية.

إيدج
الإمارات
مجموعة إيدج
جيتكس
معرض جيتكس
المغرب
آخر الأخبار
مبنى وسيارات محترقة في الخرطوم جراء القتال العنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الإخوان».. أدوار مشبوهة لتأجيج الحرب في السودان
15 ابريل 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تعلن توسيع «المنطقة العازلة» في غزة
15 ابريل 2025
حاويات ورافعات في ميناء شرقي الصين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يأمر بمفاوضات فورية مع كوريا واليابان والهند
15 ابريل 2025
استهداف أميركي لأحد المواقع الحوثية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» حولت البلاد إلى ساحة صراعات
15 ابريل 2025
كايا كالاس
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدعو للضغط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا
15 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©