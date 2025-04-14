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سلطان بن أحمد يستقبل الرئيس التنفيذي للعمليات بـ«كريبتو دوت كوم»

سلطان بن أحمد خلال لقائه إريك إنزياني (وام)
15 ابريل 2025 00:59

الشارقة (الاتحاد)

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استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، إريك إنزياني، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «كريبتو دوت كوم» العالمية.
ورحّب سموه، في بداية اللقاء، بوفد الشركة، وأشاد بالتعاون المثمر بين إمارة الشارقة ومختلف المؤسسات العالمية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والرقمية والاتصال وريادة الأعمال، بما يتماشى مع النهضة التعليمية والتقنية في الإمارة، ويحقّق أهدافها ويعزّز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
ناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بأسس ووسائل تطوير البنية التحتية لقطاع تقنيات الاتصال والتكنولوجيا المتطورة والتحول التقني والرقمي في إمارة الشارقة، مما يسهم في دعم تطور الجهات، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال والخدمات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الأنظمة المستخدمة لأداء الأدوار وخدمة المستفيدين من مختلف المجالات في الإمارة.
واطلع سمو نائب حاكم الشارقة، خلال اللقاء، على تجربة شركة «كريبتو دوت كوم» عالمياً وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، والمجالات التي تعمل بها ضمن التجارة الإلكترونية والمجالات المالية، وتقنيات الاتصال والبيانات وترقيتها عبر خبرتها في إدارة المشروعات والتطوير الاستراتيجي، كإحدى الشركات الرائدة في هذا القطاع، وما يمكن أن تقدمه في مجال التعاون مع المؤسسات في إمارة الشارقة لتحقيق أهداف الجهات وللبنية الأساسية لدعم الأعمال والمجالات العملية والتعليمية.

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سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
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