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شرطة أبوظبي تشارك في فعاليات أسبوع المرور الخليجي

شرطة أبوظبي تشارك في فعاليات أسبوع المرور الخليجي
15 ابريل 2025 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي، الذي تنظمه وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، وتستضيفه القيادة العامة لشرطة الشارقة في مركز سيتي سنتر الزاهية خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل الجاري تحت شعار «قيادة من دون هاتف».
وأكد العميد سيف حمد الزعابي، النائب لشؤون الدوريات الأمنية في مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن أمن الطرق يعتبر من ضمن أولويات شرطة أبوظبي وأهدافها الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز التوعية والثقافة المرورية حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.
وحذر من خطورة الانشغال بغير الطريق، أثناء القيادة. وذكر أن مديرية المرور والدوريات الأمنية تُشارك خلال أسبوع المرور الخليجي الموحد بالعديد من الفعاليات التي تخدم أهداف شعاره «قيادة من دون هاتف»، منها المحاضرات والندوات والمسابقات لرفع مستوى الوعي المروري لمختلف شرائح المجتمع، من خلال التوعية المرورية الرقمية، والمشاركة في المعرض المصاحب في مركز سيتي سنتر الزاهية بإمارة الشارقة، من خلال الروبوت الذكي الذي يقدم النصائح المرورية للجمهور.

أسبوع المرور الخليجي
مجلس المرور الاتحادي
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