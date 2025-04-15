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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
15 ابريل 2025 08:59

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح هذا اليوم 19.5 درجة مئوية في الفرفار (الفجيرة) الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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