"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح هذا اليوم 19.5 درجة مئوية في الفرفار (الفجيرة) الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.5 درجة درجة مئوية في الفرفار (الفجيرة) الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 19.5°C in Al Farfar (Fujairah) at 01:45 UAE Local time. pic.twitter.com/zBInbAfou9— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 15, 2025