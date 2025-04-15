الثلاثاء 15 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة

أسبوع أبوظبي العالمي للصحة.. منصة لصناعة مستقبل جديد للصحة
15 ابريل 2025 10:16

انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،  فعاليات النسخة الثانية من "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة".

أخبار ذات صلة
غداً.. انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف منصور إبراهيم ناصر العلوي

ويستقطب الحدث، الذي تستمر فعالياته حتى 17 أبريل الجاري، أكثر من 15 ألف مشارك من أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 325 مؤسسة وجهة عارضة، ليشكّل منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والمعارف وبناء الشراكات الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية.ويركز "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة" هذا العام على أربعة محاور إستراتيجية تشمل، تعزيز الصحة المديدة، ودعم استدامة النظم الصحية، وتطوير الصحة الرقمية، وتسريع وتيرة الابتكار، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وشمولية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الصحة
أدنيك
آخر الأخبار
رئيس «الكونكاكاف» يُعارض «مونديال 64 منتخباً»!
الرياضة
رئيس «الكونكاكاف» يُعارض «مونديال 64 منتخباً»!
اليوم 11:41
«دبي لكرة السلة» يرفع رصيده إلى 22 فوزاً
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يرفع رصيده إلى 22 فوزاً
اليوم 11:22
"الأمن السيبراني" يشارك في قمة "جوجل كلاود نكست 2025"
علوم الدار
"الأمن السيبراني" يشارك في قمة "جوجل كلاود نكست 2025"
اليوم 11:22
انطونيو جوتريش
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء قصف مستشفى في غزة
اليوم 11:13
أميركا تبدأ تحقيقات في واردات العقاقير والرقائق لفرض رسوم جمركية
الأخبار العالمية
أميركا تبدأ تحقيقات في واردات العقاقير والرقائق لفرض رسوم جمركية
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©