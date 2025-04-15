«تدوير» تطلق حملة التنظيف لعام 2025 غداً

أبوظبي (الاتحاد) تطلق مجموعة تدوير حملة تنظيف صديقة للعائلة يشارك فيها أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء أبوظبي والعين في إطار التزامها المستمر بالاستدامة البيئية. وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير والإدارة المسؤولة للنفايات، حيث يمكن أن يشارك فيها الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على حد سواء لإظهار أهمية الحفاظ على بيئة نظيفة.وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر استدامة والتشجيع على المشاركة المجتمعية الفعالة من السكان والطلاب والمدافعين عن البيئة لتنظيف ما يمكن من الساحات العامة وتبني العادات المستدامة الدائمة. وقالت ريم الكندي، رئيس ادارة التوعية العامة في مجموعة تدوير: "تبدأ الاستدامة بالتعليم والعمل، فمن خلال التعاون مع المدارس، نساهم في تمكين الجيل القادم وتسليحهم بالمعرفة لإحداث التغيير اللازم. كما يقوم المتطوعون بدور حيوي في قيادة المجتمعات وإلهامها. وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو جعل المسؤولية البيئية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية وتعزيز رؤية الإمارات العربية المتحدة لبيئة أنظف وأكثر استدامة." وستبدأ الحملة في الحديقة العامة في شارع الخليج العربي بأبوظبي غدا الأربعاء الذي سيكون مخصصاً لطلبة المدارس، ويوم 19 أبريل الذي سيكون مخصصاً للجمهور، وذلك قبل الانتقال إلى مبزرة العين في 22 أبريل. وستكون الجلسات الصباحية مخصصة لطلبة المدارس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، بينما ستخصص جلسات بعد الظهر من الساعة 4:30 عصراً وحتى 7:30 مساءً للجمهور. وستشمل الحملة عدة أنشطة تفاعلية بما في ذلك مسابقة الاستدامة لاختبار المعرفة البيئية، وتحدي إعادة التدوير وورشة عمل عملية حول إعادة التدوير لتحويل المواد المهملة إلى عناصر مفيدة. وسيتم تخصيص ركن خاص لعرض الصور، يُتيح للضيوف فرصة توثيق لحظاتهم المميزة ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يعزز من مستوى التفاعل والوعي بالحملة.

