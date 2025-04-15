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علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل المدعي العام لروسيا الاتحادية

منصور بن زايد يستقبل المدعي العام لروسيا الاتحادية
15 ابريل 2025 16:05

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، معالي إيغور كراسنوف المدعي العام لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما القانونية والقضائية منها بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

 

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حضر اللقاء معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية.

المصدر: وام
المدعي العام
منصور بن زايد
روسيا الاتحادية
الإمارات
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