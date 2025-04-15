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علوم الدار

طقس غائم وانخفاض في درجات الحرارة غداً

طقس غائم وانخفاض في درجات الحرارة غداً
15 ابريل 2025 17:34

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، يكون رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الشمالية.
- الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، تكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.- الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الإضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والثاني عند الساعة 02:40 والجزر الأول عند الساعة 09:01 والثاني عند الساعة 20:19.
- بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والجزر الأول عند الساعة 05:41 .

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