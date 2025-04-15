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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي المدعي العام بجمهورية روسيا الاتحادية

سيف بن زايد يلتقي المدعي العام بجمهورية روسيا الاتحادية
15 ابريل 2025 19:31

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام بجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سررت بلقاء معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام بجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، حيث استعرضنا علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين».
وأضاف سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «ناقشنا سبل تعزيز آفاقها في المجالات الشرطية وتبادل الخبرات والممارسات الأمنية، وأكدنا خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون الدولي، وتوسيع الشراكات الفاعلة والمستدامة، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار، وتوفير مزيدٍ من الأمن والسلامة والرفاه للمجتمعات».

 

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