«ورقة الحقائق» في بلدية عجمان

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، إصدار ورقة الحقائق الخاصة بالعام الماضي 2024، لتعد مرجعاً موثقاً عن إنجازات الدائرة ومشاريعها ومؤشراتها وأهم مبادراتها، والجوائز المحلية، والإقليمية، والعالمية.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الدائرة تحرص على إشراك المجتمع والجهات كافة والمؤسسات والمعنيين، واطلاعهم على الرسائل الإعلامية، وعملها الدؤوب لتطوير بنية تحتية متكاملة، وجهودها لضمان الصحة العامة، والمحافظة على البيئة ومواردها، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتجويد العمل وضمان الكفاءة، واستمرارية العمل بما يتواءم مع جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وأضاف: «إن الدائرة تمكّنت من تحقيق العديد من الإنجازات في المجالات الحيوية، وتتبنى خطة متكاملة وشاملة لتطوير بنية تحتية متكاملة، وتحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية والتطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد»، مستعرضاً أهم المؤشرات الاستراتيجية في المجال، حيث بلغ طول الطرق المعبدة 1.160.060 متراً طولياً، وحقق النمو العمراني من إجمالي مساحة الإمارة 59.26 %.

وأشار إلى العمل الدؤوب للحفاظ على صحة المجتمع، وصيانة الموارد الثمينة، وتعزيز جودة المياه والهواء، وزيادة الرقعة الخضراء.