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علوم الدار

«تحدي الذكاء الاصطناعي» يستقطب 3800 مشاركة من 125 دولة

جانب من الدورة السابقة للتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي (من المصدر)
16 ابريل 2025 01:04

دبي (الاتحاد)

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أعلن «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي»، الذي ينظمه «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، اختيار 24 مشاركاً من 16 دولة حول العالم للمشاركة في المنافسات النهائية لدورته الثانية، والتي ستنعقد في منطقة 2071 بأبراج الإمارات يومي 22 و23 أبريل الحالي، ضمن أحداث «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على مدار 5 أيام إلى 25 من أبريل الجاري.
وتم اختيار المشاركين في المنافسات النهائية للتحدي الذي يتم تنظيمه بدعم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، من بين أكثر من 3800 طلب مشاركة من 125 دولة تم تقييمها من قبل المشاركين الآخرين بالتحدي وفق نظام التصويت. وسيتنافس المتأهلون في 4 فئات رئيسية هي: الصور الفنية والفيديوهات القصيرة والبرمجة والألعاب الإلكترونية، للفوز بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم.
ويستعرض المشاركون المتأهلون لهذا التحدي الأكبر من نوعه مهاراتهم في كتابة الأوامر البرمجية (Prompt Engineering) في العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «شات جي بي تي» و«ميد جورني» وغيرهما، لإنتاج محتوى جديد ومميز خلال وقت محدد، عبر كتابة أوامر برمجية واضحة ودقيقة.
وسيشهد اليوم الأول من «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» منافسات بين كل 6 مشاركين متأهلين في كل فئة من الفئات الأربع الرئيسية في اليوم الأول لمنافسات التحدي، تحت أنظار 4 لجان تحكيم تضم خبراء ومتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات والعالم، لاختيار 3 مشاركين في كل فئة للمنافسة في الجولة النهائية الختامية في اليوم الثاني، وذلك وفق 3 معايير رئيسية تشمل الدقة والجودة وإبداع المحتوى. 
وتضم لجان التحكيم كلاً من جوزيبي موسكاتيلو من شركة إيفولف (Evolve)، وهشام العلماء من مجلس دبي للإعلام، وهناء كاظم من شركة «وسواس»، وميثاء البلوشي من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وراشد العور من شرطة دبي، ومايكل برادبري من مركز الفنون الترفيهية (CEA)، وبول مادوكس من شركة مايكروسوفت، وأشوك جلال من شركة كلاود ستاك (CloudStack)، ومحمد المنصوري من شركة تريسيند (Trescend)، وغيرهم. 

9 أحداث رئيسية 
وبالإضافة إلى «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي»، يتضمن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي العديد من الأحداث الرئيسية الأخرى في مختلف أنحاء دبي، تشمل «خلوة الذكاء الاصطناعي» يوم الاثنين 21 أبريل في متحف المستقبل، و«ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» من 21 إلى 25 أبريل في منطقة 2071 بأبراج الإمارات، و«مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» من 23 إلى 24 أبريل في مدينة جميرا، وقمة (Machines Can See) من 23 إلى 24 أبريل في متحف المستقبل ومنطقة 2071 بأبراج الإمارات، و«مؤتمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي» من 22 أبريل وحتى 24 أبريل في فندق جراند حياة بدبي، و«مؤتمر هيمس 2025»، الحدث العالمي المتخصص في مجال مستقبل الصحة، يوم الأربعاء 23 أبريل في فندق أبراج الإمارات، و«هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» يوم الجمعة 25 أبريل في منطقة 2071 بأبراج الإمارات، إضافة إلى برنامج شامل من الفعاليات في مدارس دبي تنظمه هيئة المعرفة والتنمية البشرية على مدار الأسبوع.

أسبوع شامل 
يستقطب «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» أكثر من 10 آلاف مشارك من خبراء ومتخصصين من 100 دولة، وتتضمن أجندة أحداثه وفعالياته أكثر من 150 جلسة رئيسية وحوارية وورشة عمل سيشارك بها أكثر من 180 متحدثاً من الإمارات والعالم، لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في مختلف القطاعات.
وتشهد فعاليات الأسبوع مشاركة أكثر من 15 وفداً دولياً من مختلف أنحاء العالم، منها كوريا الجنوبية وكندا والهند وأستراليا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وغيرها، وأكثر من 25 من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، منها «جوجل» و«مايكروسوفت» و«ميتا» و«آي بي إم» و«غارتنر» و«سويفت»، ستشارك خبراتها ورؤاها المستقبلية أمام المشاركين والحضور الذين ستتاح لهم أيضاً فرصة الاطلاع على أكثر من 140 تجربة تفاعلية متنوعة.

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي
دبي
مؤسسة دبي للمستقبل
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