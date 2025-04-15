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سيف بن زايد يلتقي المدعي العام الروسي

سيف بن زايد يلتقي المدعي العام الروسي
15 ابريل 2025 20:48

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مع معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له.
وبحث سموه، خلال اللقاء مع الوفد الروسي، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون، والعمل القائم بين البلدين الصديقين في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المتميزة في البلدين الصديقين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتعزيز أمن المجتمعات.
واصطحب سموه الوفد الروسي في جولة شملت غرفة عمليات متابعة أنظمة المتعاملين التابعة للإدارة العامة للسعادة بالوزارة والتي تشرف على متابعة الخدمات الشرطية المقدمة للمجتمع وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية، وتعد وسيلة تقييم ومتابعة لتحقيق المؤشرات المستهدفة.
حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
كما حضر من الجانب الروسي سعادة تيمور زابيروف، سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، وسعادة بيوتر غورودوف، نائب المدعي العام لروسيا الاتحادية، وسعادة أندري نيكرسوف، رئيس الإدارة العامة للشؤون التنظيمية والتحليل للنيابة العامة، وفيكتور بالدين، رئيس إدارة الرقابة على الامتثال للقوانين في مجال مكافحة الفساد، ويوري خوخلوف، رئيس إدارة الرقابة على الامتثال للقوانين في مجال الأمن الفيدرالي، وعدد من المسؤولين.

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