لجنة بـ«الوطني» تبحث تعزيز التعاون مع الجمعية الوطنية السنغالية

أبوظبي (وام)

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الأفريقية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته مع لجنة الصداقة في الجمعية الوطنية لجمهورية السنغال، سُبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

وأكد سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، تتّسم بأنها علاقات صداقة وتعاون وطيدة ومتنامية قائمة على مبدأ الصداقة، والتضامن، والمصلحة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين، من خلال الزيارات واللقاءات المتبادلة، والتنسيق والتشاور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المشاركات البرلمانية الدولية.

من جانبه، أكد شيخ أتيورو امباكي، النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية السنغالية، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية السنغال ودولة الإمارات.