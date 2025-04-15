«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي

أبوظبي (وام)

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج إثراء، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، الذي سيناقشه المجلس في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 18، اليوم الأربعاء، وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة عرضاً تعريفياً حول الموضوع العام، شمل التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.