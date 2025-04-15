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علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي

جانب من الملتقى التمهيدي (وام)
16 ابريل 2025 01:05

أبوظبي (وام) 

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نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج إثراء، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، الذي سيناقشه المجلس في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 18، اليوم الأربعاء، وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة عرضاً تعريفياً حول الموضوع العام، شمل التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.

الإمارات
الإعلام
المجلس الوطني الاتحادي
الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي
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