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علوم الدار

«القاسمية» تفتح باب القبول لبرنامجي ماجستير في اللغة العربية والفقه

الجامعة القاسمية
16 ابريل 2025 01:04

الشارقة (وام)

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أعلنت الجامعة القاسمية فتح باب القبول في برنامجي الماجستير في اللغة العربية وآدابها والفقه وأصوله للعام الأكاديمي 2025-2026.
ويهدف برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها إلى إعداد باحثين متخصصين، خاصة من غير الناطقين بـ«العربية»، يجمعون بين التعمق في التراث والانفتاح على مناهج البحث الحديثة، فيما يركّز برنامج الفقه وأصوله على تنمية المعرفة الشرعية المتقدمة، وتأهيل كوادر مؤهلة للعمل في مجالات الإفتاء، القضاء، والبحث العلمي.
وحصل البرنامجان على اعتماد مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويُشترط للقبول الحصول على شهادة بكالوريوس معترف بها بتقدير لا يقل عن «جيد»، بالإضافة إلى تقديم تزكيتين أكاديميتين.
ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق إلى التقديم عبر موقعها الإلكتروني، علماً بأن باب القبول سيظل مفتوحاً حتى 29 يونيو المقبل.

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