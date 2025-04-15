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علوم الدار

سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «التنمية الاقتصادية» و«الشارقة للإعلام»

سلطان بن أحمد القاسمي اطلع على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين (وام)
16 ابريل 2025 01:05

الشارقة (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في مقر الدائرة، ظهر أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجلس الشارقة للإعلام، بشأن سياسة نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات المتعلقة بمجال التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري في إمارة الشارقة.
وقَّع الاتفاقية كل من حمد علي المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام. وتسعى الاتفاقية إلى تحديث وتطوير مجال التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري في إمارة الشارقة، وذلك تسهيلاً على المستثمرين والمتعاملين من خلال تنظيم الأعمال المرتبطة بالجهتين، بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات، ومد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين، ليخدم المصلحة العامة ومجتمع الأعمال في إمارة الشارقة. وتهدف إلى تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعامل وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في إمارة الشارقة.
وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على التنسيق عند الإصدار والتجديد والإلغاء والتنازل عن الرخص التجارية المتعلقة بالأنشطة الإعلامية، وتبادل المعلومات من حيث الموافقات على التراخيص الإعلامية، إضافة إلى عقد الندوات وورش العمل المشتركة وتبادل المشورة والدعم بين الطرفين. كما حددت الاتفاقية عدداً من المواد القانونية الخاصة بالتزامات الطرفين وسريان الاتفاقية والالتزامات المالية والقانونية والملكية الفكرية والإخطار والمراسلات والتعديلات.
واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على عرض مرئي تناول مؤشرات الرخص الإعلامية في إمارة الشارقة، والبالغ عددها 799 رخصة إعلامية موزعة على 124 نشاطاً اقتصادياً، مسجلاً نمواً في إجمالي الرخص الإعلامية لعام 2024 بنسبة 5%.
وتعرّف سموه على مجالات التعاون المختلفة التي تسعى إليها دائرة التنمية الاقتصادية مع الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف توفير السهولة في ممارسة الأعمال، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للدخول في المجال الإعلامي، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الإعلامية الأكثر طلباً، وعمر الرخص الإعلامية حسب تاريخ الإصدار. وعلى هامش الاتفاقية، زار سموه إدارات الدائرة المختلفة، وتعرف على أحدث الأنظمة الإلكترونية المستخدمة التي تسعى إلى تقديم خدمات متميزة.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
مجلس الشارقة للإعلام
دائرة التنمية الاقتصادية
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