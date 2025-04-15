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علوم الدار

عمار النعيمي ورئيس «كريبتو دوت كوم» يبحثان التعاون

عمار النعيمي وإريك إنزياني وجانب من الحضور خلال اللقاء (من المصدر)
16 ابريل 2025 01:05

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إريك إنزياني، رئيس مجموعة «كريبتو دوت كوم» العالمية، إحدى أكبر منصات الأصول الرقمية في العالم.
وأشاد سموه، في مستهل اللقاء، بالمكانة المرموقة التي تحتلها المجموعة كإحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. وأكد سموه، حرص إمارة عجمان على توطيد الشراكات مع الشركات الرائدة في التقنيات الحديثة، بما يواكب رؤيتها في التحول الرقمي ويعزز أداء القطاعات الحيوية في الإمارة.
وشهد اللقاء، مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية، واستكشاف السبل الممكنة للاستفادة من خبرات مجموعة «كريبتو دوت كوم» في مجالي الابتكار المالي وتداول العملات الرقمية. وتطرق النقاش إلى أهمية توظيف البيانات والتقنيات الحديثة في دعم منظومة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي، انسجاماً مع رؤية (عجمان 2030)، التي تهدف إلى بناء مستقبل رقمي متطور، يرفع من جودة الخدمات المقدمة. 
وشدد سموه خلال اللقاء على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية، مؤكداً أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية للابتكار والنمو الاقتصادي في الإمارة.
واطلع سمو ولي عهد عجمان على أبرز مشاريع المجموعة وتجاربها الإقليمية، خصوصاً في منطقة الخليج.
من جانبه، أعرب إريك إنزياني عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً ترحيب «كريبتو دوت كوم» بدعم خطط الإمارة للتحول الرقمي عبر مشاريع ومبادرات مبتكرة تتواءم مع متطلبات المستقبل. 
حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي ‏عجمان الرياضي، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارة، إلى جانب ممثلين عن المجموعة.

الإمارات
عمار النعيمي
عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان
عجمان
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