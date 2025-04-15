«الإمارات للمحاسبة» يوقِّع مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية

أبوظبي (وام)

وَقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يجريها معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام لروسيا، إلى الدولة، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقع المذكرة كل من معالي حميد عبيد أبو شـبـص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي إيغور كراسنوف، خلال زيارة في مقر الجهاز بالعاصمة أبوظبي.

وتسهم مذكرة التفاهم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، في دفع التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات المؤسسية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة في المحافل الدولية لترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة عالمياً. وتأتي هذه الخطوة وفق جهاز الإمارات للمحاسبة في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع قيم الشفافية ومكافحة الفساد في صميم نهجها، وتحرص على الاستفادة من النماذج العالمية الرائدة، ومن ضمنها التجربة الروسية في هذا المجال.