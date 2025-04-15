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«أبوظبي للتنقل» يشارك في أسبوع المرور الخليجي

«أبوظبي للتنقل» يشارك في أسبوع المرور الخليجي
16 ابريل 2025 01:05

أبوظبي (وام)

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شارك مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، في أسبوع المرور الخليجي الأربعين تحت شعار «قيادة من دون هاتف»، خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل.
وركزت المشاركة على التوعية بمخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، من خلال فعاليات توعوية وجلسات حوارية، إلى جانب استعراض مبادرات مثل «الرؤية الصفرية»، وتقنية الاتصال بين المركبات والبنية التحتية (V2X)، ومشروع اختبار القيادة الذكي.
كما شملت الأنشطة بث مواد توعوية، وتوزيع منشورات، وعرض شعار الحملة على بوابات «درب» ولوحات الطرق، إلى جانب إضاءة معالم الإمارة باللون الأصفر.
وأكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام المركز بالإنابة، أن المشاركة تعكس التزام أبوظبي ببناء منظومة نقل آمنة وذكية ومستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من الحوادث المرورية.

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