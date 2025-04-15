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علوم الدار

قائد عام شرطة رأس الخيمة يفتتح «أسبوع المرور الخليجي»

خلال افتتاح الأسبوع المروري الخليجي برأس الخيمة (وام)
16 ابريل 2025 01:04

رأس الخيمة (وام) 

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افتتح اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025 «قيادة من دون هاتف» بمركز منار التجاري في رأس الخيمة.
وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي أهمية أسبوع المرور الخليجي لما له من دور فاعل في تعزيز الجهود المشتركة بين وزارات الداخلية والقيادات العامة للشرطة وإدارات المرور على مستوى دول الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرقات والحفاظ على سلامة مستخدميها وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.
ولفت إلى أن الجانب التوعوي الذي تتضمنه فعاليات الاحتفال بأسبوع المرور يستهدف مختلف فئات وشرائح المجتمع، ويركز على تعزيز مفاهيم الثقافة المرورية لديهم، وبخاصة لدى شريحة السائقين ومستخدمي الطرق، وصولاً إلى مستهدفات وزارة الداخلية في خفض أعداد الحوادث وخسائرها البشرية والمادية إلى الحد الأدنى الممكن.
حضر الافتتاح العميد جمال أحمد الطير، نائب القائد العام، والعميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية، والمديرون العامون ونوابهم، ومديرو الإدارات، وحشد كبير من الضباط.
وقال العميد الصم، في كلمته خلال الحفل، إن إحصائيات وزارة الداخلية تشير لوقوع العديد من الحوادث التي يقف وراءها استخدام الهاتف أثناء القيادة والانشغال عن الطريق، مما يعكس أهمية شعار أسبوع المرور الخليجي لهذا العام «قيادة من دون هاتف»، وضرورة تعاون الجميع من مؤسسات وأفراد وسائقين ومستخدمي طرق في سبيل إنجاحه عبر التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة أو عبور الشارع.
وشدد على أن السلامة المرورية تعتبر هدفاً مشتركاً تسعى جميع القيادات الشرطية والجهات المرورية في الدولة لتحقيقه.
وكرم اللواء النعيمي يرافقه العميد جمال الطير، الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن موظفي مركز خدمات المرور والترخيص الحاصلين على أعلى عدد رسائل شكر وثناء بمرصد الخدمات الحكومية - نبض المتعامل - ثم تجولا في أجنحة المعرض المقام على هامش الاحتفال والذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

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