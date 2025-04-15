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علوم الدار

تنبيه من الأرصاد يتعلق بحالة الطقس

تنبيه من الأرصاد يتعلق بحالة الطقس
15 ابريل 2025 22:07

حذر المركز الوطني الأرصاد من غبار مثار وتدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على سويحان(العين).

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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